'Поездка сложилась очень неудачно': предатель Украины Карякин попал в серьезное ДТП на оккупированной Херсонщине

Чемпион мира по быстрым шахматам (Астана, 2012) и чемпион мира по блицу (Доха, 2016) Сергей Карякин попал в серьезное ДТП во время поездки в "зону СВО", как в России позорно называют оккупированные территории Украины. Предатель нашей страны, который в 2009 году получил паспорт РФ, сломал два ребра, но остался жив.

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Об этом сам Карякин рассказал в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". По его словам, авария произошла в Херсонской области. Авто, за рулем которого находился сам Z-патриот и приспешник диктаторского режима Владимира Путина, "несколько раз перевернулось".

"Я бываю в зоне СВО приблизительно раз в месяц, а одна поездка недавно сложилась очень неудачно. Мы в ноябре везли гуманитарную помощь нашим бойцам и попали в очень сильное ДТП. Я был со своими друзьями, машина несколько раз перевернулась, но слава богу, все остались живы. Я, правда, сломал пару ребер. Это произошло в Херсонской области. Мы улетели в кювет и перевернулись. Мы были на внедорожнике, который теперь практически не подлежит восстановлению. Я никого в этом не виню, ведь водитель всегда несет ответственность за тех, кто рядом. Значит, мне надо было быть как-то поосторожней", – сказал Карякин.

Отметим, что с началом полномасштабного вторжения в Украину он выступал за поддержку войны и всячески демонстрировал Z-символику, за что получил шестимесячную дисквалификацию от ФИДЕ. 2 июня прошлого года Карякин получил государственную награду страны-агрессора.

Это событие в сети назвали настоящим позором и подвергли сомнению официальную причину такого решения властей. В прошлом году Сергей съездил в Донецк, чтобы передать "помощь" 117-му стрелковому полку "народной милиции" "ДНР".

Как сообщал OBOZ.UA, Сергей Карякин стал доверенным лицом главаря Кремля Владимира Путина на "выборах" президента России в 2024 году. Бывший шахматист вошел в список людей, которые поддержали диктатора. Также он "поделил Украину", назвав области, которые обязана захватить РФ.

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