'Подлизывалась к Путину': в Госдуме призвали жестоко наказать сбежавшую в Испанию Исинбаеву

Депутат Государственной думы Евгений Федоров потребовал лишить легендарную прыгунью с шестом Елену Исинбаеву всех наград и званий после того, как олимпийская чемпионка перебралась в Испанию. Чиновник назвал бывшую легкоатлетку антипатриоткой России, которая ранее поддерживала диктатора Владимира Путина.

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Об этом Федоров заявил в интервью порталу Sport24. По его словам, Исинбаева полностью уничтожила свою репутацию словами о том, что она не имела отношения к вооруженным силам страны-агрессорки и политическим движения, хотя входила в Putin Team, является лицом партии "Единая России", а также входила в рабочую группу по поправкам в Конституцию (обнуление сроков Путина).

"У нашего государства запрещена идеология патриотизма. Соответственно, и спортсмены и другие сообщества эту идеологию изначально не имеют. Человек в семье может воспитаться патриотом. А дальше, так сказать, он может притворяться патриотом ради карьеры, либо ради денег и так далее. Что мы, собственно, в отношении Исинбаевой и наблюдали. Она же долгое время притворялась патриотом. Так сказать, подлизывалась к Путину. Я считаю, что все эти награды основаны на патриотизме, а она – антипатриот. Соответственно, она не должна иметь эти награды", – сказал Федоров.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не стал исключать Исинбаеву из своего состава, несмотря на ее службу в армии РФ и поддержку диктатора Владимира Путина. В свою очередь команда политика Алексея Навального опубликовала фото Елены в Испании на фоне флага Украины и опубликовала расследование о недвижимости олимпийской чемпионки в Европе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дагестане придумали "страшное наказание" для сбежавшей в Испанию Елены Исинбаевой, вызвав насмешки в сети.

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