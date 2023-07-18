МОК отказался увольнять путинистку Исинбаеву, не увидев у нее контракта с российской армией и поддержку войны в Украине

Комиссия по этике Международного олимпийского комитета (МОК) не стала увольнять двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву. 41-летняя майор вооруженных сил РФ с сентября 2023 возобновляет свою работу в МОК.

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В МОК провели расследование и выяснили, что в период с 24 февраля 2022 года и далее Исинбаева "не имела контрактных связей с российской армией или силовыми структурами и не поддерживала воойну в Украине", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

Это решение вызвало бурную реакцию у российских болельщиков, которые с сарказмом интересуются, почему Елену еще не объявили иноагентом и не судят за дискредитацию армии.

"Как это член Putin team, инициатор новой конституции и обнуления, а самое главное, майор российской армии не поддерживает политику вождя и его планы по спасению человечества от Запада? Почему она до сих пор не вспомнила про "8 лет Бамбас данбили" и боевых комаров? Пора бы её лишить всех льгот и званий", – иронизируют фанаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Исинбаева вступила в Putin Team в 2017 года. Она поддержала инициативу Александра Овечкина – так же, как ранее Малкин, Буре, Фетисов, Ковальчук, Карякин и другие звезды спорта.

12 июля экс-легкоатлетка попала в скандал, когда засветилась на испанском острове Тенерифе.

Сама россиянка, отметила, что не имеет никакого отношения к армии РФ и ее политике, назвав российских болельщиков "неудачниками".

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