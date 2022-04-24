По доносу чемпиона мира, предавшего Украину, заблокировали знаменитый сайт

Роскомнадзор заблокировал крупнейшей онлайн-платформы для игры в шахматы Chess.com. По состоянию на 24 апреля ресурс недоступен на территории Российской Федерации.

Изначально Генпрокуратура РФ приняла решение заблокировать две страницы сайта "Украинские шахматисты во время войны" и "О войне в Украине".

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На первой рассказывается истории наших гроссмейстеров во время полномасштабного вторжения России, а на второй расположено заявление сайта с осуждением войны и размещены ссылки на гуманитарные фонды в поддержку Украины.

Так как Chess.com использует сетевой протокол https, то блокировка одной из его страниц привела к полной блокировке сайта.

16 апреля крымский шахматист Сергей Карякин, который отказался от украинского гражданства, и в свое время вступил в движение "Putin Team", призвал Роскомнадзор заблокировать Chess.com.

Ранее шахматный портал запретил двукратному победителю командного чемпионата мира в составе России (2013 и 2019) участвовать в призовых турнирах на сайте, а в трансляциях турниров ФИДЕ и призовых соревнований заменил флаги России и Беларуси на одноцветные полотна с изображением мира.

21 марта 32-летний уроженец Симферополя получил шестимесячную дисквалификацию за поддержку военных действий России в Украине.