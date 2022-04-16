Карякин устроил истерику из-за "оскорбительной пропагандистской статьи" с правдой про Украину вместо флага России

Бывший чемпион мира по шахматам Сергей Карякин призвал Роскомнадзор заблокировать Chess.com. Ранее шахматный портал запретил бывшему украинскому гроссмейстеру участвовать в призовых турнирах на сайте, а в трансляциях турниров ФИДЕ и призовых соревнований заменил флаги России и Беларуси на одноцветные полотна с изображением мира.

При клике на изображение открывается текст: "В связи с продолжающейся войной и санкциями ФИДЕ, российские флаги не будут показаны во всех турнирах на этом сайте".

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Такая ситуация вызвала настоящую истерику у 32-летнего уроженца Симферополя.

"Chess. com совсем оскотинились. Ведущий мировой шахматный портал принудительно заменяет российский флаг у всех наших шахматистов! Вместо него ссылка на оскорбительную пропагандистскую статью", – написал Карякин у себя в Telegram-канале.

Чемпион мира заявил, что собирается направить жалобу в Роскомнадзор, чтобы они изучили деятельность сайта и приняли решение о его возможной блокировке.

"Они сами сделали свой антироссийский выбор с дискриминацией российских шахматистов и запретом нашей государственной символики", – добавил Карякин.

Напомним, что 21 марта Карякин получил шестимесячную дисквалификацию за поддержку военных действий России в Украине.