newspaper

Карякин устроил истерику из-за "оскорбительной пропагандистской статьи" с правдой про Украину вместо флага России

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
18,7 т.
Сергей Карякин

Бывший чемпион мира по шахматам Сергей Карякин призвал Роскомнадзор заблокировать Chess.com. Ранее шахматный портал запретил бывшему украинскому гроссмейстеру участвовать в призовых турнирах на сайте, а в трансляциях турниров ФИДЕ и призовых соревнований заменил флаги России и Беларуси на одноцветные полотна с изображением мира.

Отображение флага России на примере российского гроссмейстера Кирилла Алексеенко

При клике на изображение открывается текст: "В связи с продолжающейся войной и санкциями ФИДЕ, российские флаги не будут показаны во всех турнирах на этом сайте".

Карякин является давним путинистом
Видео дня

Такая ситуация вызвала настоящую истерику у 32-летнего уроженца Симферополя.

"Chess. com совсем оскотинились. Ведущий мировой шахматный портал принудительно заменяет российский флаг у всех наших шахматистов! Вместо него ссылка на оскорбительную пропагандистскую статью", – написал Карякин у себя в Telegram-канале.

Профиль Карякина на chess.com
Карякин потребовал заблокировать chess.com

Чемпион мира заявил, что собирается направить жалобу в Роскомнадзор, чтобы они изучили деятельность сайта и приняли решение о его возможной блокировке.

Карякин отдыхает на Алтае

"Они сами сделали свой антироссийский выбор с дискриминацией российских шахматистов и запретом нашей государственной символики", – добавил Карякин.

Карякин и Шойгу

Напомним, что 21 марта Карякин получил шестимесячную дисквалификацию за поддержку военных действий России в Украине.