'Отказалась от России': в РФ поставили крест на сбежавшей в Испанию чемпионке ОИ Исинбаевой

Легендарная российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева дала понять, что отказалась от страны-агрессорки после своего комментария относительно бегства в Испанию. Двукратная олимпийская чемпионка стала жертвой раскола общества в РФ из-за введенных против террористического режима диктатора Владимира Путина санкций.

Видео дня

В этом своих читателей убеждает популярный портал Чемпионат.com. Он посвятил отдельный материал ситуации с обладательницей 28 мировых рекордов, в конце которого автор приходит к выводу, что Исинбаева "оказалась по ту сторону" и уже не будет "героем российского общества".

"Прозвучит грубовато, но суть проста: Исинбаева, похоже, от России отказалась. Очень обидно и досадно, ведь в нашей стране ей действительно любили. Однако санкции, как и предполагалось, приводят к предсказуемому расколу. Некоторым героям нашего спорта проще и удобнее оказаться по другую сторону от страны, под флагом которой они становились чемпионами. Увы, Исинбаева тоже оказалась по ту сторону. Она была и будет героем российского спорта. Но уже не общества", – подчеркнул обозреватель издания.

Отметим, что Исинбаева отреклась от вооруженных сил РФ, несмотря на наличие офицерского звания, которое она назвала номинальным. Также чемпионка ОИ является лицом партии "Единая Россия", но свое членство в ней не считает реальным.

Как сообщал OBOZREVATEL, команда политика Алексея Навального опубликовала фото Елены Исинбаевой в Испании на фоне флага Украины и опубликовала расследование о недвижимости олимпийской чемпионки в Европе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!