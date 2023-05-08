newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
русскийРУС
img

Отец двоих детей погиб в Луганской области: защитник занимался бодибилдингом, а его жена – тренер

Елена Павлова
Другие виды спорта
2 минуты
3,8 т.
Отец двоих детей погиб в Луганской области: защитник занимался бодибилдингом, а его жена – тренер

В боях с российскими оккупантами в Луганской области погиб украинский бодибилдер и отец двоих детей Евгений Бондаренко. Младшего сержанта Национальной гвардии Украины не стало 1 мая. За пять дней до трагедии он отпраздновал 38-летие.

Видео дня

Евгений родился 25 апреля 1985 в Днепродзержинске. В 2004 году окончил местный индустриальный техникум. После чего прошел срочную военную службу.

Отец двоих детей погиб в Луганской области: защитник занимался бодибилдингом, а его жена – тренер

Долгое время Бондаренко работал водителем такси. И параллельно посвящал много времени спорту, который очень любил. Евгений был кандидатом в мастера спорта Украины по бодибилдингу, а также искренним болельщиком черлиденга.

Спортсмен как мог поддерживал свою жену Анастасию Дегтярь – молодого и талантливого тренера Всеукраинской федерации черлиденга.

Отец двоих детей погиб в Луганской области: защитник занимался бодибилдингом, а его жена – тренер

После полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, имея опыт срочной службы, Евгений встал на защиту украинской земли. 27 февраля 2022-го спортсмен присоединился к бойцам Национальной гвардии Украины и более, чем за год прошел на фронте немало испытаний.

Однако 1 мая во время боев с российскими захватчиками в Луганской области защитника из Каменского не стало.

Отец двоих детей погиб в Луганской области: защитник занимался бодибилдингом, а его жена – тренер

У Евгения остались любящая жена, дочь, сын, родители и сестра.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что молодой спортсмен Виктор Домитращук держал оборону под Бахмутом и погиб вслед за отцом в день своего рождения.

Последний бой артиллерист с позывным "Щука" встретил 8 января в районе города Часов Яр под Бахмутом. Теперь бойцу навсегда 25 лет... Ранее на фронте погиб отец Виктора.

Отец двоих детей погиб в Луганской области: защитник занимался бодибилдингом, а его жена – тренер
Отец двоих детей погиб в Луганской области: защитник занимался бодибилдингом, а его жена – тренер

Ранее мы также рассказывали, что танк расстрелял отца троих детей. Мастер боевых единоборств воевал в Луганской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!