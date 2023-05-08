Отец двоих детей погиб в Луганской области: защитник занимался бодибилдингом, а его жена – тренер

В боях с российскими оккупантами в Луганской области погиб украинский бодибилдер и отец двоих детей Евгений Бондаренко. Младшего сержанта Национальной гвардии Украины не стало 1 мая. За пять дней до трагедии он отпраздновал 38-летие.

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Евгений родился 25 апреля 1985 в Днепродзержинске. В 2004 году окончил местный индустриальный техникум. После чего прошел срочную военную службу.

Долгое время Бондаренко работал водителем такси. И параллельно посвящал много времени спорту, который очень любил. Евгений был кандидатом в мастера спорта Украины по бодибилдингу, а также искренним болельщиком черлиденга.

Спортсмен как мог поддерживал свою жену Анастасию Дегтярь – молодого и талантливого тренера Всеукраинской федерации черлиденга.

После полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, имея опыт срочной службы, Евгений встал на защиту украинской земли. 27 февраля 2022-го спортсмен присоединился к бойцам Национальной гвардии Украины и более, чем за год прошел на фронте немало испытаний.

Однако 1 мая во время боев с российскими захватчиками в Луганской области защитника из Каменского не стало.

У Евгения остались любящая жена, дочь, сын, родители и сестра.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что молодой спортсмен Виктор Домитращук держал оборону под Бахмутом и погиб вслед за отцом в день своего рождения.

Последний бой артиллерист с позывным "Щука" встретил 8 января в районе города Часов Яр под Бахмутом. Теперь бойцу навсегда 25 лет... Ранее на фронте погиб отец Виктора.

Ранее мы также рассказывали, что танк расстрелял отца троих детей. Мастер боевых единоборств воевал в Луганской области.

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