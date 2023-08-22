Остались двое детей и беременная жена: в бою с российскими оккупантами погиб победитель Кубка Украины по каратэ

В войне против российских оккупантов погиб призер чемпионата и победитель Кубка Украины-2015 по каратэ и тренер в этом виде спорта Сергей Березняк. Жизнь защитника Украины оборвалась во время выполнения боевого задания на одной из линии фронта.

Видео дня

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил друг Березняка Сергей Тымченко. У уроженца города Валки Харьковской области остались жена и двое детей. В середине 2010-х мужчина открыл в родном городе спортивный клуб по каратэ, ва котором занимались многие призеры чемпионатов Украины разных возрастов.

"Сознание отказывается воспринимать, но все же; выполняя задание в ВСУ погиб мой товарищ, призер чемпионата Украины по карате, замечательный тренер, отец двух детишек, светлый, искренний, добрый, интересный человек Сергей Березняк. Друзья, давайте отблагодарим семью героя, за то, что он отдал собственную жизнь за нашу страну и нас! Реквизиты карты жены, которая сейчас находится в положении: 4149499071733404 Березняк (Кузнецова) Елена", – написал Тымченко.

Ранее в апреле сообщество украинского каратэ потеряло серебряный призер юниорского чемпионата страны-2016 Николая Яремчука, который в бою под Краматорском.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ был ликвидирован тренер сборной Новосибирской области по самбо Сергей Лепяхов, который отправился убивать украинцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!