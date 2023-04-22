Ушел на фронт добровольцем. В бою с российскими оккупантами погиб вице-чемпион Украины по каратэ

Серебряный призер юниорского чемпионата Украины (2016) по каратэ Николай Яремчук из Черновцов погиб в бою под Краматорском. Николай с 6 лет успешно выступал в кумите в категориях 60 кг и 67 кг. Был кандидатом в мастера спорта

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Спортивную карьеру Николая прервала пандемия COVID-19, во время которой он сосредоточился на тренерской работе в клубе с юными спортсменами, закончил бакалаврат в Черновицком национальном университете по специальности "физическое воспитание".

После начала полномасштабного вторжения России ушел на фронт добровольцем в ноябре прошлого года после своего старшего брата. Командовал взводом в 80-й десантно-штурмовой бригаде. Имел позывной "Ярем"

"12 февраля в 5:06, помню, как сейчас, сообщение: "Еду на боевое. Связи не будет, держи за меня кулаки, все будет хорошо. Приеду — напишу". И то сообщение, как написалось — так у меня стучало сердце. Так я ему писал-писал, и тут звонок: "Нет Микоси", — цитирует "Суспильне" брата Николая Павла Яремчук.

17 февраля Николай Яремчук был похоронен в родных в Черновцах. Ему было 22 года.

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