Тренер сборной Новосибирской области по самбо Сергей Лепяхов был ликвидирован бойцами Вооруженных сил Украины. Террорист отправился убивать наших соотечественников ради имперских амбиций кремлевского диктатора Владимира Путина, за что и поплатился собственной жизнью.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении официального сайта ГАУ "Спортивная школа самбо". Оккупанту было 50 лет, а в Украине он "героически погиб в бою, на передовой, как погибает мужчина и воин, защищая свое Отечество". При этом в стране-агрессорке не называют направление фронта, на котором Лепяхов был уничтожен.

Ранее стало известно о ликвидации 31-летнего футбольного судьи Даниила Шеметова из Ульяновска, который должен был дебютировать в первенстве России в первой лиге.

А бывший игрок сборной России Андрей Соломатин приехал убивать украинцев и заявил, что таким образом помогает клубам из РФ вернуться в Европу. Также стало известно об уничтожении 25-летнего футбольного судьи из Крыма Константина Попова.

Как сообщал OBOZREVATEL, старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что не понимает, почему Украина стремится "убрать Россию" из мирового спорта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!