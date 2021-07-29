Олимпиада-2020: где смотреть выступления украинцев 30 июля, расписание трансляций, календарь

На Олимпиаде-2020 в Японии в пятницу, 30 июля, будет разыгран 21 комплект наград. В числе претендентов на медаль есть и украинцы.

Главная медальная надежда у Украины – это мужской командный турнир в шпаге. Наша сборная в составе Игоря Рейзлина, Богдана Никишина, Романа Свичкара и Анатолия Герея стартует с 1/4 финала. В первом матче "желто-синим" будет противостоять Китай. Начало в 5:25 утра по киевскому времени.

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Дзюдоисты Яков Хаммо и призерка чемпионата Европы Елизавета Каланина сразятся в своих тяжелых весовых категориях (100+ и 78+ соответственно).

У нашего стрелка Елены Костевич будет последний взять еще одну медаль. Львовянка после первой квалификации идет шестой. Вторая квалификация начнется в 3:00 по Киеву. Финал в 8:00.

Украинская боксерша Анна Лысенко проведет бой за полуфинал против действующей чемпионки мира из Бусеназ Сурменели (Турция). Победительница этого боя гарантирует себе "бронзу".

В 13:00 на ОИ в Токио стартуют соревнования по легкой атлетике. Ольга Саладуха в тройном прыжке, Ольга Голодна в метании ядра, Никита Нестеренко в метании диска и Андрей Проценко в прыжке в высоту выступят в квалификациях.

В 14:00 по киевскому времени украинские пловцы Михаил Романчук и Сергей Фролов попытаются выйти в финал на дистанции в 1500 м вольным стилем.

Выступление украинцев: (время киевское)

3:00 Пулевая стрельба. Женщины. Стрельба с пистолета с 25 м. 2-й день квалификации. Финал в 8:00

3:15 Легкая атлетика. Мужчины. Прыжки в высоту, квалификация. Андрей Проценко

5:20 Легкая атлетика. Мужчины. Метание диска, квалификация. Никита Нестеренко

5:25 Фехтование. Мужчины. Командный турнир в шпаге. 1/4 финала. Украина – Китай

После 5:30 Дзюдо. Женщины. 1/16 финала. Елизавета Калинина – Соня Асселах (Алжир)

6:00 Бокс. Женщины. 1/4 финала. Анна Лысенко – Бусеназ Сурменели (Турция)

После 6:00 Дзюдо. Мужчины. 1/8 финала. Яков Хаммо – (соперник определится позже)

9:00 Прыжки в воду. Женщины. 3 м, квалификация. Анна Письменская, Виктория Кесарь

13:05 Легкая атлетика. Женщины. Тройной прыжок, квалификация. Ольга Саладуха

13:14 Плавание. Мужчины. 50 м в/с, квалификация. Владислав Бухов

13:25 Легкая атлетика. Женщины. Метания ядра, квалификация. Ольга Голодна

14:12 Легкая атлетика. Микст, эстафета 4х400, квалификация. Украина

14:23 Плавание. Мужчины. 1500 м в/с. Михаил Романчук, Сергей Фролов

Расписание 7-го дня Олимпиады-2020, 30 июля (21 комплект медалей)

2:45 – 4:55. Академическая гребля. Мужчины – одиночка, восьмерка. Женщины – одиночка, восьмерка

3:00 – 9:00. Пулевая стрельба. Женщины, пистолет, 25 м

4:00 – 6:20. Велоспорт, ВМХ. Гонки. Мужчины, женщины

4:30 – 6:10. Плавание. Мужчины – 200 м спина, 200 м комплекс. Женщины – 200 м брасс, 100 м в/с

6:00 – 14:00. Теннис. Мужчины, парный финал

7:00 – 9:25. Батут. Женщины, инд.

8:00 – 11:00. Гребля на байдарках и каноэ. К-1 слалом, мужчины

8:45 – 11:20. Стрельба из лука. Женский индивидуальный турнир

9:30 – 15:30. Бадминтон. Смешанные пары

11:00 – 13:40. Дзюдо. Мужчины – 100+ кг. Женщины – 78+ кг

12:30 – 14:40. Фехтование. Мужская шпага, команда

13:00. Легкая атлетика. Мужчины - 10 000 м

14:00 – 16:10. Настольный теннис. Мужчины, одиночный разряд

Расписание ТВ-трансляций на UA:Перший:

02:45. Академическая гребля

04:30. Плавание

06:10. Бокс, дзюдо

08:00. Пулевая стрельба, фехтование

10:30. Студия Олимпийские игры

11:00. Стрельба из лука. Дзюдо. Легкая атлетика. Фехтование

13:50. Легкая атлетика. Плавание

15:00. Конный спорт

16:30. Студия Олимпийские игры

18:20. Повторы

21:40. Время Олимпийских игр

Украина за первые четыре дня смогла завоевать три награды. По бронзе выбороли дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук, а также пловец Михаил Романчук.