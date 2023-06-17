'Никто ни на какую Олимпиаду не поедет'. На надеждах России 'цинично' поставили крест

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев считает, что российским спортсменам не стоит надеяться принять участие в ближайших Олимпийских играх. По мнению одиозного журналиста, условия, при которых МОК разрешит атлетам РФ поехать на Игры, не выполнимы.

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"Нам уже фактически это и предлагают условия команды беженцев. Конечно, никто ни на какую Олимпиаду не поедет. Потому что условия абсолютно невыполнимые и дикие. Вернусь к своей мысли, что если бы хотели допустить, то допустили бы. А все, что сейчас происходит, это просто возможность нам цинично отказать", – цитирует Губерниева агентство "Р-Спорт".

Комментатор пожелал всем соотечественникам, кто еще во что-то слепо верит, снять розовые очки.

"Никакого чуда не случится, мы пропустим летнюю олимпиаду, потом зимнюю, и есть ощущение, что пропустим еще как минимум две", – подытожил Дмитрий.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский диктатор Владимир Путин приказал провести в 2024 году альтернативную ОИ под названием "Игры дружбы".

Напомним, что несколько дней назад были опубликованы критерии, которым должны соответствовать россияне для участие в Олимпиаде-2024. В частности, представители РФ смогут выступить в Париже в нейтральном статусе, под флагом МОК и под названием "Нейтральные атлеты" или "Нейтральные олимпийские атлеты". После этого чемпион ОИ по борьбе Михаил Мамиашвили заявил, что в столицу Франции "надо ехать на танках".

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