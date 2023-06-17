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"Никто ни на какую Олимпиаду не поедет". На надеждах России "цинично" поставили крест

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
4,8 т.
'Никто ни на какую Олимпиаду не поедет'. На надеждах России 'цинично' поставили крест

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев считает, что российским спортсменам не стоит надеяться принять участие в ближайших Олимпийских играх. По мнению одиозного журналиста, условия, при которых МОК разрешит атлетам РФ поехать на Игры, не выполнимы.

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"Нам уже фактически это и предлагают условия команды беженцев. Конечно, никто ни на какую Олимпиаду не поедет. Потому что условия абсолютно невыполнимые и дикие. Вернусь к своей мысли, что если бы хотели допустить, то допустили бы. А все, что сейчас происходит, это просто возможность нам цинично отказать", – цитирует Губерниева агентство "Р-Спорт".

"Никто ни на какую Олимпиаду не поедет". На надеждах России "цинично" поставили крест

Комментатор пожелал всем соотечественникам, кто еще во что-то слепо верит, снять розовые очки.

"Никакого чуда не случится, мы пропустим летнюю олимпиаду, потом зимнюю, и есть ощущение, что пропустим еще как минимум две", – подытожил Дмитрий. 

"Никто ни на какую Олимпиаду не поедет". На надеждах России "цинично" поставили крест

Как сообщал OBOZREVATEL, российский диктатор Владимир Путин приказал провести в 2024 году альтернативную ОИ под названием "Игры дружбы".

"Никто ни на какую Олимпиаду не поедет". На надеждах России "цинично" поставили крест

Напомним, что несколько дней назад были опубликованы критерии, которым должны соответствовать россияне для участие в Олимпиаде-2024. В частности, представители РФ смогут выступить в Париже в нейтральном статусе, под флагом МОК и под названием "Нейтральные атлеты" или "Нейтральные олимпийские атлеты". После этого чемпион ОИ по борьбе Михаил Мамиашвили заявил, что в столицу Франции "надо ехать на танках"

"Никто ни на какую Олимпиаду не поедет". На надеждах России "цинично" поставили крест

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