''Не знают правды'': американский боец-фанат Путина рассказал, как в США реагируют на его Z-тату

Известный американский боец смешанных единоборств (ММА) и фанат диктатора Владимира Путина Джефф Монсон столкнулся с непониманием граждан США из-за татуировки с символом войны Z на шее. Он добавил, что в России якобы получает правдивую информацию о ситуации в мире.

Видео дня

Об этом Монсон заявил в интервью пропагандистскому каналу "Матч ТВ". Бывший чемпион по бразильскому джиу-джитсу обвинил своих соотечественников в том, что они "ничего не знают об Украине, России и прочих вещах".

"Как в США реагируют на тату с буквой Z? Не очень по доброму. С тех пор как сделал ее, по большей части сталкиваюсь с непониманием. Вообще знание – это ключ ко всему, это действительно сила. Оно лучше денег – обладая им, можно сделать что угодно. Однако недостаточно просто обладать информацией. Важно уметь интерпретировать факты, делать выводы, адаптироваться к новым ситуациям. Найдя такое знание, можно прийти к счастью и свободе. К сожалению, многие американцы не знают правды о России, Украине и прочих вещах", – сказал Монсон.

Ранее он устроил истерику из-за требований Международного олимпийского комитета (МОК) к россиянам, назвав их пощечиной. Напомним, в январе 2021 года Монсон объявил о завершении спортивной карьеры. Он получил российский паспорт в июне 2018 года., а паспорт "ЛНР" – в 2016-м.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов выступавший на Z-митинге, устроил истерику, что "всей планете не хватает России".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!