''Пощечина!'' Американский боец-фанат Путина и ''ЛНР'' устроил истерику из-за требований МОК к россиянам

Известный американский боец смешанных единоборств (ММА) и фанат диктатора Владимира Путина Джефф Монсон назвал пощечиной условия для выступления российский спортсменов на Олимпиаде-2024. Депутат "Единой России" раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК), использовав традиционные нарративы кремлевской пропаганды о спорте вне политики.

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Об этом Монсон, который в 2016 году получил паспорт "ЛНР", заявил в интервью порталу "РБ Спорт". Он добавил, что Россия якобы "защищает своих граждан" в войне в Украине, а требования к атлетам выступить против нее несправедливы.

"Запрещать спортсменам высказывать свое мнение – это не свобода, это фашизм. Требования МОК – пощечина российскому спорту. Эти условия совершенно несправедливы! Политике нет места в спорте, так быть не должно. Если российский спортсмен поддерживает свою страну и высказывается о необходимости защиты своих граждан, он будет исключен? Это нечестно. Политики не должны наказывать спортсменов за их мнение. Спортсмены – не те люди, которые принимают решения на уровне государства, они просто высказывают свое мнение, на что имеют право", – заявил Монсон.

Напомним, накануне МОК заявил о возможном допуске представителей России и Беларуси к Олимпиаде-2024. При этом они должны соответствовать нескольким критериям, в том числе, не выступать в поддержку войны в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский обратился к французскому коллеге Эммануэлю Макрону со словами о невозможности участия представителей страны-агрессора на ОИ в Париже.

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