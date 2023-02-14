Чемпион мира, выступавший на Z-митинге, устроил истерику, что ''всей планете не хватает России''. Ему ответили

Чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов заявил, что все российские спортсмены устали от выступлений в нейтральном статусе. 31-летний москвич, выступающий в паре с Викторией Синициной считает, что весь мир страдает от отсутствия атлетов из Российской Федерации на мировой арене.

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"Надо нас пустить, освободить спорт от этого, всей планете не хватает российского спорта. Сколько угодно можем рассказывать, что все у нас внутри есть. Но уже надо нас пустить!" – цитирует фигуриста sports.ru.

В комментариях Кацалапову припомнили мартовский концерт в Москве, где он дефилировал с "Z" на одежде.

"Ты ещё раз сходи в Лужники, а потом расскажи, куда тебя надо пустить", - пишут юзеры.

Фанаты отвечают фигуристу про Украину.

"Всей планете хотелось бы, что бы армия одного государства находилась внутри своих признанных границ. Но когда ей это мешало?" – отмечают пользователи.

Кацалапова высмеяли за пассаж о величии России.

"Всей планете" похрен российский спорт, может хватит уже преувеличивать собственную значимость?" – интересуются болельщики из РФ.

Отметим, что из-за полномасштабного вторжения в Украину Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил от всех международных соревнований спортсменов из Российской Федерации и Беларуси.

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