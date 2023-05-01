'Не танцуем на костях': в России цинично отреагировали на угрозу отстранения сборной Украины от ОИ-2024

Глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов цинично высказался о возможной дисквалификации сборной Украины из-за допингового скандала. Представитель страны-агрессора, реагируя на возможный пропуск нашей командой Олимпиады-2024 в Париже, используя выражение "танцевать на костях".

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Об этом Агапитов заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Он заявил, что россияне якобы сильно расстроятся, если "сине-желтых" не допустят к Играм после того, как тяжелоатлетка Алина Марущак попалась на употреблении запрещенных веществ.

"У нас не будет никакого облегчения, если украинцев не допустят до Олимпийских игр. Мы не танцуем на костях соперников. Мы все братья и сестры до момента выхода на помост, а потом становимся соперниками. У нас одна большая семья, которая любит заниматься спортом, но есть третьи силы, которые сегодня вмешиваются в наши дела и сталкивают нас лбами. Мы не идем на поводу у манипуляторов. Миссия спорта – примирять людей", – сказал Агапитов.

Отметим, что Марущак стала третьей представительницей украинской тяжелой атлетики после Токио-2020 прошлого года, которая попалась на допинге. Ранее положительные пробы сдали Руслан Кожакин и Богдан Тараненко. Если вина все спортсменов будет доказана, независимая комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) может лишить нашу страну квоты для участия на Играх-2024 в этом виде спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство молодежи и спорта Украины издало приказ о бойкоте соревнований, где будут принимать участие атлеты из России и Беларуси после того, как МОК опубликовал условия допуска к турнирам представителей стран-агрессоров.

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