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"Не танцуем на костях": в России цинично отреагировали на угрозу отстранения сборной Украины от ОИ-2024

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
12,8 т.
'Не танцуем на костях': в России цинично отреагировали на угрозу отстранения сборной Украины от ОИ-2024

Глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов цинично высказался о возможной дисквалификации сборной Украины из-за допингового скандала. Представитель страны-агрессора, реагируя на возможный пропуск нашей командой Олимпиады-2024 в Париже, используя выражение "танцевать на костях".

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Об этом Агапитов заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Он заявил, что россияне якобы сильно расстроятся, если "сине-желтых" не допустят к Играм после того, как тяжелоатлетка Алина Марущак попалась на употреблении запрещенных веществ.

"Не танцуем на костях": в России цинично отреагировали на угрозу отстранения сборной Украины от ОИ-2024

"У нас не будет никакого облегчения, если украинцев не допустят до Олимпийских игр. Мы не танцуем на костях соперников. Мы все братья и сестры до момента выхода на помост, а потом становимся соперниками. У нас одна большая семья, которая любит заниматься спортом, но есть третьи силы, которые сегодня вмешиваются в наши дела и сталкивают нас лбами. Мы не идем на поводу у манипуляторов. Миссия спорта – примирять людей", – сказал Агапитов.

"Не танцуем на костях": в России цинично отреагировали на угрозу отстранения сборной Украины от ОИ-2024
 

Отметим, что Марущак стала третьей представительницей украинской тяжелой атлетики после Токио-2020 прошлого года, которая попалась на допинге. Ранее положительные пробы сдали Руслан Кожакин и Богдан Тараненко. Если вина все спортсменов будет доказана, независимая комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) может лишить нашу страну квоты для участия на Играх-2024 в этом виде спорта.

"Не танцуем на костях": в России цинично отреагировали на угрозу отстранения сборной Украины от ОИ-2024

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство молодежи и спорта Украины издало приказ о бойкоте соревнований, где будут принимать участие атлеты из России и Беларуси после того, как МОК опубликовал условия допуска к турнирам представителей стран-агрессоров.

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