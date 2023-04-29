Украинская чемпионка мира попалась на допинге. Украина может быть не допущена на Олимпиаду-2024 в тяжелой атлетике

Украина допустила третье нарушение допинг-правил в тяжелой атлетике после окончания Олимпийских игр в Токио в 2020 году и может быть лишена квот на Париж-2024. Алина Марущак, чемпионка мира-2021 и Европы-2021 года в весовой категории 81 кг сдала положительный результат на гидрохлоротиазид, сообщает insidethegames.biz.

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Для справки: гидрохлоротиазид является диуретиком и используется для сгонки веса, а также для того, чтобы вывести лишнюю жидкость из организма, позволяя скрыть следы применения других запрещённых веществ

Марущак стала третьей представительницей украинской тяжелой атлетики с октября прошлого года, которая попалась на допинге. Ранее Руслан Кожакин и Богдан Тараненко сдали положительный результат на триметазидин - гормон и модулятор метаболизма.

Все три дела находятся на стадии рассмотрения. У атлетов остается шанс доказать свою невиновность после вскрытия пробы Б, хотя такой сценарий является крайне маловероятным. Если украинцы получат полную дисквалификацию (4 года), то Украина пропустит Олимпийские игры в тяжелой атлетике.

В соответствии с парижскими квалификационными правилами Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), если три или более нарушения антидопинговых правил совершены "спортсменом или другим лицом, связанным с федерацией-членом" в период с 23 июля 2021 года по 25 июля 2024 года, независимая комиссия может отозвать некоторые или все шесть квотных мест - три для мужчин и три для женщин.

Согласно базам данных IWF и ITA, с 2012 года Украина пять раз допустила нарушения допинга.

У нашей страны и так была сокращенная квота на Олимпийских играх 2020 года в Токио из-за его прошлого допингиста - трекратного чемипона Европы Дмитрия Чумака. 32-летний уроженец Скадовска в 2021 году вместе со своим тренером Михаилом Мацохой уклонился от прохождения допинг-теста и, якобы, попытался подкупить допинг-офицера.

После начала полномасштабного вторжения России мужская сборная Украины по тяжелой атлетике тренировалась в Румынии, которая помогла нашей команде с финансирование. Европейская федерация тяжелой атлетики также выделила нашей стране около 24 000 евро.

Женская команда осталась в Украине. На чемпионате Европы в Ереване-2023 у "желто-синих" было два победителя: Камила Конотоп в весовой категории 59 кг и Ирина Деха (81 кг).

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