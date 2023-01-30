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"Будут плясать под нашу дудку. Мы победим!" Чемпионка ОИ из РФ обвинила МОК в издевательстве над Россией

Александр Чеканов
Биатлон
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'Будут плясать под нашу дудку. Мы победим!' Чемпионка ОИ из РФ обвинила МОК в издевательстве над Россией

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева назвала издевательством условия для допуска российских спортсменов к участию в Играх 2024 года в Париже. Победительница ОИ в Турине-2006 и Ванкувере-2010 в биатлоне выступила с угрозами в адрес Международного олимпийского комитета (МОК) и всех союзников Украины.

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''Будут плясать под нашу дудку. Мы победим!'' Чемпионка ОИ из РФ обвинила МОК в издевательстве над Россией

Об этом она заявила в эфире пропагандистского телеканала "Матч ТВ". По мнению Зайцевой, стране-агрессору не нужно соглашаться на выступления в столице Франции под нейтральным флагом и без национальной символики. Она также выразила опасения, что представителей РФ будут освистывать во время соревнований.

''Будут плясать под нашу дудку. Мы победим!'' Чемпионка ОИ из РФ обвинила МОК в издевательстве над Россией

"Неизвестно, что будет на открытии. Закидают яйцами, начнут ухать, фукать. Это психологически тяжело. Наши спортсмены как самые сильные и лучшие должны идти и молчать. Нас обливают грязью, а мы молчим. Это хорошее, наверное, по Библии, поведение, но хватит уже так делать. Наше руководство должно принять решение конкретное уже. Когда закончится СВО (так в России позорно называют войну в Украине – ред.), мы поедем на Игры и победим! Тогда уже все будут плясать под нашу дудку. Надеюсь, что мы будем свои правила ставить. А сейчас они просто над нами издеваются", – сказала экс-биатлонистка.

''Будут плясать под нашу дудку. Мы победим!'' Чемпионка ОИ из РФ обвинила МОК в издевательстве над Россией

Напомним, накануне МОК заявил о возможном допуске представителей России и Беларуси к Олимпиаде-2024. При этом они должны соответствовать нескольким критериям, в том числе, не выступать в поддержку войны в Украине.

''Будут плясать под нашу дудку. Мы победим!'' Чемпионка ОИ из РФ обвинила МОК в издевательстве над Россией

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский обратился к французскому коллеге Эммануэлю Макрону со словами о невозможности участия представителей страны-агрессора на ОИ в Париже. А американский боец ММА и фанат диктатора Владимира Путина Джефф Монсон назвал условия МОК пощечиной российскому спорту.

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