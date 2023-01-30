''Будут плясать под нашу дудку. Мы победим!'' Чемпионка ОИ из РФ обвинила МОК в издевательстве над Россией

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева назвала издевательством условия для допуска российских спортсменов к участию в Играх 2024 года в Париже. Победительница ОИ в Турине-2006 и Ванкувере-2010 в биатлоне выступила с угрозами в адрес Международного олимпийского комитета (МОК) и всех союзников Украины.

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Об этом она заявила в эфире пропагандистского телеканала "Матч ТВ". По мнению Зайцевой, стране-агрессору не нужно соглашаться на выступления в столице Франции под нейтральным флагом и без национальной символики. Она также выразила опасения, что представителей РФ будут освистывать во время соревнований.

"Неизвестно, что будет на открытии. Закидают яйцами, начнут ухать, фукать. Это психологически тяжело. Наши спортсмены как самые сильные и лучшие должны идти и молчать. Нас обливают грязью, а мы молчим. Это хорошее, наверное, по Библии, поведение, но хватит уже так делать. Наше руководство должно принять решение конкретное уже. Когда закончится СВО (так в России позорно называют войну в Украине – ред.), мы поедем на Игры и победим! Тогда уже все будут плясать под нашу дудку. Надеюсь, что мы будем свои правила ставить. А сейчас они просто над нами издеваются", – сказала экс-биатлонистка.

Напомним, накануне МОК заявил о возможном допуске представителей России и Беларуси к Олимпиаде-2024. При этом они должны соответствовать нескольким критериям, в том числе, не выступать в поддержку войны в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский обратился к французскому коллеге Эммануэлю Макрону со словами о невозможности участия представителей страны-агрессора на ОИ в Париже. А американский боец ММА и фанат диктатора Владимира Путина Джефф Монсон назвал условия МОК пощечиной российскому спорту.

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