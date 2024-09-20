Секретная служба США проверяет Маска через пост о Байдене и Харрис: в чем причина

Американский миллиардер Илон Маск неудачно пошутил о главе США Джо Байдене и кандидате в президенты Камале Харрис в интернете. Хотя он, осознав неоднозначность высказывания, удалил сообщение, ситуацией занялась Секретная служба США.

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Все началось с того, что в соцсети X (Twitter) пользователь с ником DogeDesigner задал вопрос: "Почему они хотят убить Дональда Трампа?". Маск, известный поддержкой Республиканской партии, ответил: "И никто даже не пытается убить Байдена/Камалу???".

Как указали в Bloomberg, позже, после осуждения интернет-пользователей, бизнесмен удалил пост и сказал, что это была шутка. "Но его уже посмотрели десятки миллионов, включая Секретную службу", – написали журналисты.

Теперь федеральное агентство проводит расследование и пытается определить, создает ли Маск непосредственную угрозу президенту или вице-президенту США. Соответствующее уголовное преступление может повлечь за собой крупный штраф или тюремное заключение сроком до пяти лет.

16 сентября Маск попытался объяснить свой комментарий и причину, по которой он его удалил.

"Ну, один из уроков, который я усвоил, заключается в том, что даже если я говорю что-то группе людей и они смеются, это не значит, что это будет таким уж уморительным постом в X", – написал он в своей социальной сети.

"Оказывается, шутки становятся НАМНОГО менее смешными, если люди не знают контекста и пересказывают простым текстом", – добавил Макс в другом посте.

18 сентября агентство ответило на запросы СМИ, заявив, что имеющаяся у него информация "собрана для целей обеспечения соблюдения закона" и не разглашается, поскольку "есть основания полагать, что ее раскрытие может помешать проведению исполнительных мероприятий".

В Bloomberg указали, что, скорее всего, "худшее, что может случиться" для Маска – это неудобство, если ему придется объяснять правоохранителям, что он не представляет непосредственной угрозы Байдену и Харрис.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах создаст комиссию по проверке эффективности работы правительства. Он хочет, чтобы ее возглавил Илон Маск.

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