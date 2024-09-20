'Зацепило' не только Киев: в Украине в нескольких областях ухудшилось качество воздуха, жители жалуются на смог. Что происходит

Утром в пятницу, 20 сентября, Украину накрыл смог. Дым загрязнил воздух на Киевщине, Житомирщине, Черниговщине, Харьковщине.

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Жителям этих областей рекомендуют не выходить на улицу и закрыть окна. По данным сервиса IQair, по состоянию на утро 20 сентября Киев занял первое место среди городов мира по уровню загрязнения воздуха.

На втором – Каир, столица Египта.

На смог также пожаловались в Днепре. Местные паблики пишут, что в городе с самого утра тяжелый воздух и зловоние.

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