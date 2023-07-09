Навка снимком с Песковым показала, как счастливо жить в России. Ей все высказали в ответ

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в Instagram поздравила своих российских подписчиков с Днем любви, семьи и верности. В ответ 48-летняя экс-фигуристка получила совсем не те слова поддержки, которые ожидала.

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"Удивительно, но в мире в 21 веке семейные ценности редкость, и какое же счастье, что у нас они оберегаются, хранятся и поддерживаются. Благодаря Богу, вере, государственной поддержке — у нас есть духовная и семейная опоры, союз мужчины и женщины", – написала бывшая спортсменка.

В комментариях поклонники Навки не могут простить ей такое лицемерие.

"Ваша страна признана всем миром страной террористом. Вашим мужем посланы убийцы, разрушающие все на своем пути. Позор вам и вашей семье!", "Какое жуткое лицемерие у жены Геббельса", "Увы в жизни всё не так! Одно лицемерие! И если это не понимать, нужно быть полной дур*й", – не сдерживают эмоций пользователи.

Жену пресс-секретаря Кремля высмеивают за пассаж про "государственную поддержку".

Юзеры удивляются, как можно праздновать, когда страна развязала войну с соседями.

"Особенно статистика по семьям в России показывает где в современном мире семейные ценности "в ударе". Насилие в семье, разводы, детская нищета, алкоголизм и брошенные дети. А теперь и вдовы, сироты и море инвалидов и психически травмированы", – говорится под фотографией Навки с Песковым.

Ранее Навка вызвала резкую реакцию у российских поклонников откровенным признанием о том, что ее муж – пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков – на самом деле не помогает выбивать правительственные гранты. Фанаты высмеяли интервью 48-летней экс-фигуристки.

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