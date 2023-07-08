'Звучит как анекдот'. Навка сделала признание о Пескове и была затравлена за лицемерие

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка вызвала резкую реакцию у российских поклонников откровенным признанием о том, что ее муж – пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков – не помогает выбивать правительственные гранты. Фанаты высмеяли интервью 48-летней экс-фигуристки.

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Журналист, общаясь с Навкой озвучил бытующее в российском обществе мнение, что супруге Пескова легко получать разные гранты.

"Я не удивлена этому вопросу. Многие считают, что я и олимпийской чемпионкой стала благодаря Дмитрию Сергеевичу, ха-ха. Если серьезно – никогда не обращаюсь к нему с такими вопросами. Я самодостаточный человек и сама реализую свои проекты, – цитирует Навку издание "Hello!".

В комментариях фанаты не смогли сдержать эмоций от такого лицемерия своей соотечественницы.

"Удивительно, дочь и сын Пескова тоже всего сами добились) просто талантливая семья", "Тошнит от твоего лицемерия",- не сдерживаются россияне.

Юзеры стебутся, что в стране все дети чиновников рождаются гениальными.

"Да, да, да. У Матвиенко сын олигархом тоже стал в тайне от матери, как и остальные вурденкинды- дети чиновников!" – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Навка отметилась циничным высказыванием о войне в Украине после того, как не получила грант на 59 млн рублей на проведение собственного шоу в Луганске.

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