Наша легкоатлетка заставила московские 'Лужники' слушать гимн Украины после победы на чемпионате мира в России. Как это было

Прославленная украинская легкоатлетка Анна Мельниченко похвасталась видео с исторического награждения на чемпионате мира-2013, который прошел в России. Ровно 10 лет назад тогда еще 30-летняя криворожанка триумфовала в семиборье.

Видео дня

В заключительном этапе Анна победила в забеге на 800 метров, установив персональный рекорд — 2,09.85 минуты. В итоге украинка набрала 6586 очков, завоевав "золото".

"Ровно 10 лет назад в этот день на стадионе "Лужники" в Москве поднимался наш сине-желтый флаг и раздавался гимн Украины. Бежали мурашки по коже, но не только от того, что сбылась моя мечта. А еще от того, что на том чемпионате мира была невероятная поддержка нашей сборной и все трибуны громко пели наш гимн. Если бы мы тогда все знали…", - написала у себя в Instagram Мельниченко, добавив, что эти воспоминания сейчас имеют более глубокое значение.

Напомним, что Мельниченко в 2014 году вышла замуж за Алексея Касьянова и сменила фамилию. В 2017 году была дисквалифицирована на 9 месяцев за применение кломифена.

Как сообщал OBOZREVATEL, после начала полномасштабного вторжения Мельниченко-Касьянова эмоционально обратилась к тем российским спортсменам, которые не сделали никаких заявление.

По словам чемпионки, ей пришло с десяток сообщений от атлетов РФ с основной мыслью "При чем здесь мы?!".

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