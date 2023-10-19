"Нас все время нагибают": Путину пожаловались на позор России в мировом спорте

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер назвала позором согласие спортсменов из страны-агрессорки на международных турнирах выступать в нейтральном статусе. Член высшего совета партии "Единая Россия" также пожаловалась кремлевскому диктатору Владимиру Путину, что "нас все время нагибают".

Об этом Винер заявила во время заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, пишет портал Sport24. По ее словам, Россия ни в коему случае не должна соглашаться на участие на Олимпийских играх 2024 года в Париже без национальных гимна и символики.

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"Мы очень все переживаем о том, что мы про Олимпийские игры все время слышим одно: ниже, еще ниже, присесть. В каком смысле. В том смысле, что нас все время нагибают. То мы в одном якобы что-то делаем неправильно, то спортсменов одевают в белую форму. Без гимна, без наших болельщиков… Это позор. Мы привыкли к скандированию нашего гимна, когда поднимают наши флаги, море российских флагов. Всегда самая популярная песня на ЧМ – гимн России. Приезжать без всего этого и быть в таком состоянии – ниже достоинства такой страны, как Россия", – сказала Винер.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) исключил Россию из своего состава. В ответ Путин обвинил организацию в "этнической дискриминации" россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, четырехкратный олимпийский Александр Тихонов назвал Россию слишком доброй после исключения России из МОК.

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