Ученые разгадали тайну 'дерева жизни', которое появилось на Земле 21 млн лет назад

Согласно исследованиям ДНК, баобабы впервые возникли на Мадагаскаре 21 миллиона лет назад. Позже их семена были перенесены океанскими течениями в Австралию, а также в материковую часть Африки.

Баобабы могут быть более близкими к исчезновению, чем считалось ранее. Причиной их вымирания становится изменение климата и повсеместная вырубка лесов, пишет BBC.

Баобабы известны как "дерево жизни" или "перевернутое дерево" за их удивительные формы и долголетия. На малагасийском языке они также называются "мать леса". Эти деревья одни из самых интересных на планете и имеют глубокую связь с местными культурами и традициями.

Баобабы могут жить тысячи лет, вырастая до огромных размеров. Чтобы выжить в засушливые сезоны, они скапливают большое количество воды в стволах. Их плоды считаются суперпродуктами, а ствол можно использовать для изготовления волокон, необходимых для веревок или одежды.

"Деревья жизни" образуют большие белые цветы, раскрывающиеся в сумерках, привлекая летучих мышей в качестве опылителей. Рукокрылые одолевают огромные расстояния, чтобы питаться нектаром баобабов. Деревья также являются важными местами гнездования птиц.

Исследование предполагало сотрудничество между Уханьским ботаническим садом (Китай), Королевским ботаническим садом (Кью, Великобритания), Университетом Антананариву (Мадагаскар) и Лондонским университетом королевы Марии (Великобритания).

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