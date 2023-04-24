"Это позорище останется в веках": российский министр заявил, что ОИ-2014 утвердил Путин, и стал посмешищем в сети

Министр спорта России Олег Матыцин стал посмешищем в сети после того, как заговорил о наследии Олимпийских игр в Сочи, которые ознаменовались грандиозным допинговым скандалом. Чиновник прогнулся перед кремлевским диктатором Владимиром Путиным, за что сразу же получил ответку в сети от болельщиков.

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"Уверен, что мы будем говорить об итогах и наследии сочинской Олимпиады независимо от того, как к этому будут относиться другие страны, потому что этот проект был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным прежде всего как проект многокомпонентный, межведомственный, инфраструктурный для развития всего кластера: спортивного, образовательного", – цитирует Матыцина ТАСС.

Читатели портала Sports.ru назвали Олимпиаду-2014 настоящим позором в истории России. Они также посоветовали министру провести инспекцию объектов Игр в Сочи.

"Вспоминать там можно только негатив, начиная от баснословных вложений, заканчивая отбором у нас медалей", "Наследили так на следили тогда. То наследие еще долго будет аукаться", "Это позорище останется в веках", "Напомните, что там со спортивными объектами в Сочи после 2014?", "Какое наследие? Электрика-сантехника-специалиста по дыркам нашли уже? Канул в неизвестность..." – пишут в комментариях.

Напомним, после Игр-2014 была вскрыта государственная система допинга в России, которую контролировала ФСБ. По итогам ОИ РФ лишили 11 медалей.

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