'Нам все равно': звезде украинского спорта запретили выступать с речью о войне на международном форуме

Знаменитой украинской гимнастке Анне Ризатдиновой не разрешили выступить с речью на Всемирном форуме олимпийцев, который прошел в Стамбуле 16-17 сентября. Призерка Игр-2016 в Рио-де-Жанейро хотела напомнить миру о войне в нашей стране, однако ей наотрез отказались давать слово.

Об этом Ризатдинова заявила в своем видеообращении к болельщикам, которое опубликовано на ее странице в социальной сети Instagram. Звезда украинского спорта отметила, что столкнулась с традиционными нарративами кремлевской пропаганды о невозможности политизации олимпийского движения.

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"Мы ехали, видя возможность в который раз напомнить всему миру о том, что происходит в Украине. Но каким же разочарованием для меня было, подойдя к первым лицам ассоциации, показав видео и текст своей речи, получить четкий отказ. И в оправдание услышать – "спорт вне политики, и нам все равно, у кого какой паспорт". Разумеется, я приводила аргументы, когда спортсмены из ВС РФ принимают участие в чемпионатах мира, разве это не российская пропаганда войны? В ответ я лишь услышала слова о том, что спорт должен объединять, а в Украине происходит трагедия" – сказала Ризатдинова.

Ранее Анна довела до слез украинцев, показав ролик, в котором она вместе с партнером по "Танцах со звездами" Александром Прохоровым станцевали на фоне разрушенных зданий в Киеве.

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