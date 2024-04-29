'Нам сложно. Нам тяжело': в фигурном катании России пожаловались на отстранение

Известная российская тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова с грустью пожаловалась на отстранение спортсменов из РФ от международных соревнований. Приспешница режима Владимира Путина отметила, что сейчас трудно оценить реальный уровень атлетов из страны-агрессорки.

Об этом Тарасова заявила в комментарии порталу Sport24. По ее словам, российский спорт многое теряет в отсутствии соревнований с сильнейшими соперниками мира и продолжает бороться за выживание, поэтому только возвращение в турниры покажет силу атлетов из РФ.

"Не думала, что бы я изменила в российском спорте. Хотела бы, чтобы он развивался, и Россия была допущена на все соревнования в мире. Без этого нам сложно, но мы стараемся и держимся. Развиваемся, хотя нам тяжело. Пока непросто определить, отстаем мы или нет. Когда Россию допустят, то будем знать, где мы. Сейчас очень трудно оценивать уровень спорта. А так, Россия всегда была спортивной страной и остается такой", – сказала Тарасова.

Ранее главный тренер сборной России по керлингу Василий Гудин признался, что мировые лидеры в этом виде спорта категорически отказываются соревноваться с командой из РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, российские фехтовальщики в полном составе пропустят Олимпиаду в Париже. А саблистка Софья Великая признала, что мнение спортсменов по вопросу бойкота ОИ в РФ никого не интересует.

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