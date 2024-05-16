'Давление всегда присутствует': Елена Зеленская призналась, как полномасштабная война повлияла на ее детей

Первая леди Украины Елена Зеленская призналась, что ее очень расстраивает жизнь своих детей из-за войны России против Украины. Вооруженная агрессия и почти полное отсутствие общения с отцом оказали большое влияние на их мировосприятие.

Как рассказала супруга президента Украины Владимира Зеленского в интервью Yleisradio, у дочери – 19-летней Александры – нет никаких планов на будущее, а сын – 11-летний Кирилл заинтересовался военным делом.

"Повседневные дела моей дочери связаны с учебой, но у нее нет никаких планов на будущее. Это грустно для меня как для матери, – отметила Зеленская и добавила относительно сына: – Он знает все типы ракет, которые Россия запускает по нам. Он также может рассчитать их скорость. Хотелось бы, чтобы мой сын интересовался музыкой, искусством, спортом, а не мечтал служить в армии или авиации".

Первая леди проводит больше времени с детьми, чем озадаченный Владимир Зеленский, и чаще бывает дома. И хотя семья пытается вести более-менее спокойную жизнь, но воздушные тревоги постоянно напоминают об ужасном настоящем.

"Когда я помогаю сыну с домашним заданием или ухаживаю за нашими домашними животными. Но когда включается сирена воздушной тревоги, мы возвращаемся к реальности. Утром я собираю детей в школу и мы продолжаем жить, но давление войны всегда присутствует. Жизнь не нормальная", – рассказала Зеленская.

Все-таки иногда семья может собраться вместе на несколько часов. Как рассказывала ранее первая леди, дети видятся с отцом "приблизительно раз в неделю" или даже реже.

Сейчас дочь Александра учится в университете и получает образование юриста, как и отец в молодые годы, а сын Кирилл учится в школе.

Ранее OBOZ.UA писал, что Елена Зеленская назвала один знак на лице мужа, который ей без слов объяснит, что Украина победила. Пока это остается ее мечтой.

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