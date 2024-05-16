'Надеюсь, это неправда': Jerry Heil приписали роман с младшим на 6 лет участником Евровидения и испугали ее маму. Что не так со слухами

Представительнице Украины на Евровидении 2024 – Jerry Heil – уже несколько дней приписывают роман с участником конкурса из Швеции Маркусом, который выступал в дуэте с братом-близнецом Мартинусом. Из-за нескольких видео, на которые попали обе звезды, еврофаны предположили, что они очень сблизились, а пикантные слухи сплетников о певице лишь подогрели интерес к "паре".

Новости, мол, украинка обрела любовь на Евровидении, дошли даже до мамы Jerry Heil. Скриншотом переписки артистка поделилась в Telegram. OBOZ.UA расскажет, что стоит за сплетнями.

За кулисами конкурса многие участники сблизились, а представительницы Чехии и Сан-Марино даже начали встречаться. Теплая дружба связывала и дуэт Jerry Heil & alyona alyona с Маркусом и Мартинусом. Папарацци часто ловили звезд, которые вместе пели, смеялись и переглядывались.

На одном из видео 22-летний Маркус разговаривал с журналистами, прижимая к себе 28-летнюю украинку. Обнимаясь, они шли по коридору. Именно эти кадры дали толчок предположениям о романе.

Далее в игру вступили сплетники. Анонимный источник утверждал, что Jerry Heil имела интим с кем-то в гримерке, о чем на своем сайте упоминал и сплетник Богдан Беспалов. Имени этого загадочного "любовника" исполненницы никто не назвал, а сама она лишь посмеялась над сплетнями.

Однако маме звезды эти новости не показались смешными. Она попросила дочь опровергнуть информацию о новом романе.

"Яночка, я надеюсь, что это неправда – то, что пишут о твоих отношениях с тем артистом. Ответь, успокой меня", – написала обеспокоенная мама исполнительницы.

Еще в марте 2024 года Маркус рассказывал, что его сердце занято. Близнец нашел счастье с Норой Фоссленд, и их общие фото можно найти в блогах обоих влюбленных. Последний раз Нора публиковала снимок бойфренда 22 апреля, а две недели назад, когда Евровидение было в разгаре, артист оставлял трогательные комментарии под ее фото.

Ввиду этого можно предположить, что у Маркуса и Норы все хорошо, а теплые объятия с Jerry Heil были просто дружеским жестом, которых на самом деле было очень много за кулисами Евровидения, где почти все конкурсанты развлекались, перепевали хиты друг друга и поддерживали конкурентов.

Ранее OBOZ.UA писал о пути Jerry Heil на Евровидении. Она начала с оды вегетерианству, а завоевала "бронзу" для Украины песней о силе женщин.

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