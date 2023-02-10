''Нам навязывают'': олимпийский чемпион из РФ назвал войну и ее последствия попыткой разъединить россиян

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов обвинил международный спортивные федерации в попытках "разъединить россиян". Депутат "Единой России" выразил уверенность в том, что спортсмены не могут быть отстранены от соревнований из-за "конфликтов, которые ведутся странами".

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Об этом Фетисов, который поддерживает агрессию РФ в отношении Украины, заявил в интервью пропагандистскому изданию "КП Спорт". Он добавил, что Международный олимпийский комитет (МОК) выдвигает представителям страны-агрессора необоснованные требования, в частности, для участия в Играх 2024 года в Париже.

"Я раньше придерживался однозначного мнения: спортсмены здесь ни при чем, и надо ехать в статусе, который разрешат. Но сегодня ситуация в мире изменилась, и сейчас я не имею прямого ответа на этот вопрос. При этом в Олимпийской хартии ничего не сказано про отстранение спортсменов из-за конфликтов, которые ведутся странами. А нам навязывают дополнительные условия, вынуждают их обсуждать. Я так полагаю, что кому-то выгодно россиян разъединить", – сказал Фетисов.

Напомним, в январе МОК объявил , что спортсменам из РФ и РБ может быть разрешено пытаться пробиться на ОИ-2024 через азиатскую квалификацию и соревноваться в нейтральном статусе, без флагов и гимнов. Наша страна приняла решение о бойкоте соревнований. Однако некоторые союзники не поддержали этот шаг.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент МОК Томас Бах резко ответил Украины на угрозы бойкота Олимпиады-2024. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, когда примут решение об участии россиян на Играх в Париже.

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