'Мысли страшные, все в новостях': призер Олимпиады рассказала, почему бросала фехтование ради IT и что хочется спеть в Париже

Серебряный призер Олимпийских игр по фехтованию на саблях Алина Комащук не смогла продолжать спортивную карьеру после полномасштабного вторжения РФ, решив перейти в IT-сферу. Но приезд в Италию на День рождения Ольги Харлан и разговор с новым тренером подтолкнули чемпионку мира и Европы к тому, чтобы вернуться и помочь команде отобраться на Олимпиаду-2024.

В разговоре с OBOZ.UA Комащук рассказала, как не могла даже думать о фехтовании после 24 февраля 2022 года, в чем была сложность возвращения и что хочет спеть в олимпийском Париже.

– Алина, когда началась полномасштабная война с РФ, вы уехали в Испанию и завершили карьеру. Как было принято такое решение?

– 24 февраля 2022 года у нас был вылет на сбор в Италию, где нам предстояло познакомиться с новым тренером-итальянцем, а я как раз возвращалась после травмы в декабре. Должна была восстановиться и начинать сезон уже фактически в середине. И тут начинается война, мысли изменились, спорт стал для меня неважным, я вообще не понимала, как в это время можно фехтовать.

У меня появились мысли, что нужно что-то менять. Я пошла учиться в IT-сферу, чтобы найти возможность зарабатывать где-то в другом месте и планировать свою жизнь. И я была настроена категорически, что не хочу больше соревноваться, что я устала, в принципе, от спорта. А еще когда идет война, это очень сложно. Я не понимала, будет ли у нас вообще спорт. Мысли страшны, все в новостях.

О спорте у меня мыслей даже не было. И когда в мае у нас был созвон со всей командой и обсуждали, возвращаться или нет, я сказала: "Извините, я с сестрой и племянником в Испании. Пока учусь и возвращаться не сильно хочу".

После этого у меня было сложное обучение, очень сложное, были и слезы. А девочки тем временем стали третьими на чемпионате Европы. Я подумала: класс, и без меня там есть команда, будут и дальше фехтовать, отбираться на Олимпиаду. Мне и Вадим Маркович Гутцайт звонил, говорил: "Алин, возвращайся". Я ответила, что нет, я не готова и не сильно хочу.

Я была рада за девочек, что они могут фехтовать. После чемпионата мира у них был перерыв, а 4 сентября у Оли Харлан был День рождения, который она праздновала в Италии. А я как раз в это время с сестрой возвращалась из Испании в Украину. И мы заехали поздравить Олю, сделать ей сюрприз.

И там, на дне рождения, мы увидели нашего тренера, поговорили с ним немного. Он мне раз 100 сказал, может, вернешься, я так уверенно: "Нет, вы что? Не буду". А потом он позвонил мне, наверное, в октябре и говорит: "Алина, я знаю, что ты учишься, я знаю, что ты уже подыскиваешь себе работу, но, может, ты попробуешь пофехтовать?" Мол, ты или сейчас возвращаешься, или у тебя уже не будет времени, возможности, ведь скоро начнется отбор на Олимпиаду и нужно готовиться.

Тренер сказал: "Дай себе год. Через год станет известно, будет шанс выступить на Олимпийских играх или нет. И тогда ты всегда сможешь вернуться к тому, на чем остановилась". И я задумалась немного. До этого я была так категорически уверена, что нет, со спортом все, я вижу свою жизнь, связанную с чем-то другим. А тут задумалась: действительно, я 20 лет занималась фехтованием и попробовать еще год – это не так много.

И тем более в команде вообще не было четвертого человека. Я такая думаю, ну, возможно, попробую поехать, хоть как-то поддержать моральную команду, посидеть четвертым номером в запасе. Приехала, попробовала и поняла, что у меня уже нет шанса отказать.

– Это на какие соревнования вы впервые приехали?

– В Болонью. У девушек тогда был сначала Кубок или чемпионат Украины в октябре 2022-го, после чего они сразу отправились в Италию. Я с ними поехала, но специально не принимала участия в соревнованиях, чтобы это меня ни к чему в дальнейшем не обязывало. Чтобы было чисто мое взвешенное решение вернуться.

Поехала, позанималась, увидела, что у них отличная команда и хороший тренер Андреа, и ОФП, и психолог. И все они дружны. И как-то совсем по-другому построена подготовка и подход к тренировкам в Италии. Мне стало интересно. Я поняла, что, конечно, ехала только попробовать, но шанса отказаться у меня не будет. Я уже сама хотела попробовать. Так и осталась, хоть и сложно было.

– А на каком турнире вы вернулись на дорожку?

– Это был Тунис, январь 2023 года. Это был мой первый турнир. Ноябрь я восстанавливалась, потому что из-за травмы болело колено. Декабрь я потренировалась и в январе поехала фехтовать. Ну, такое. Поехала и проиграла там девочке, у которой раньше выигрывала. "Интересно будет", – подумала себе.

Ты ведь помнишь свое фехтование год-полтора назад. И сейчас оно уже другое, сейчас ты не можешь того, что делала до этого. И понимала, что скоро начинаются важные командные соревнования, а я там не сильно готова.

– Но уверена, что девушки вас поддерживали.

– Да-да. Хотя были трудные моменты, когда хотелось уехать. Но ты понимаешь, что вы команда. Вы уже отбираетесь на Олимпиаду, и обратного пути нет. Только вперед.

– Оля Харлан говорила, что четвертое место на чемпионате мира-2023 стало определенным толчком для команды. Вы почувствовали это?

– Да. Мы победили на Кубке мира в Батуми, но это было немного другое, потому что чемпионаты Европы и мира очень важны. И в Милане мы выиграли у Италии за вход в восьмерку. Это был наш единственный шанс в борьбе за лицензию. Затем победили США и оказались в четверке. А мы давно не были в четверке на чемпионате мира. Не попадали в нее даже, когда отбирались на Олимпиаду-2020 в Токио.

Поэтому для нас было очень важно, что мы четвертые в мире. То есть, мы можем. Да, нам еще много работать, но мы можем. После чемпионата мира мы едем на первый турнир. Он также был сложным морально. В поединке с француженками за выход в финал выступили не очень хорошо, проиграли. И на бой за третье место с Венгрией не настроились правильно. Были огорчены, что так сильно проиграли Франции и не были сильно собраны с венгерками.

Но после двух четвертых мест у нас выросли шансы попасть на Олимпиаду, просто нужно было брать свое. Делать свое и сражаться до конца. Была вера друг в друга, мы видели, что у каждой был определенный прогресс, получалось новое фехтование, которое дает нам тренер. Поэтому можно сказать, что все началось с чемпионата мира.

– Вы сейчас рассказываете о том, что делаете, с таким увлечением. То есть, не сожалеете, что вернулись?

– Конечно, нет. Мы попали на Олимпиаду. Кто бы жалел? (Улыбается) Это приятно.

– Кроме того, что для Украины это будет первая Олимпиада во время полномасштабной войны, что еще изменившейся по сравнению с прошлыми Играми? Ведь вы являетесь серебряным призером еще Рио-2016?

– Как минимум то, что мы готовимся не дома, а вдали от него. Нам это дается сложнее, чем тем, кто находится рядом с родными, в безопасности. Сложно, когда ты едешь на сбор или соревнования, и у них все хорошо, а у тебя в стране творятся ужасные вещи. Это, конечно, усложняет подготовку.

Но в тот же момент ты понимаешь, что мы сильны, нам нужно доказывать, что в таких условиях мы все равно можем выиграть, что украинская нация сильна. И очень, конечно, хочется поднять флаг Украины и услышать гимн. Чтобы пела вся Украина.

– Ольга Харлан плакала, когда узнала, что вы взяли олимпийскую лицензию. А свои эмоции помните?

– Я не поверила. Как-то у меня никаких не было эмоций. Я не знаю, как это объяснить. Но когда мы начинали отборочный цикл, то попадание на Олимпиаду для нас было чем-то невероятным. Мало кто верил. Но когда мы это сделали... Для меня этого мало. Конечно, я радовалась, что есть лицензия, но нет такого удовольствия. Хочется не просто поехать в Париж. Хочется поехать и...

– Спеть гимн?

– Да, спеть гимн. Хочется сделать то, что мы можем. Поэтому, наверное, удовольствие придет только тогда, когда сбудутся все наши мечты.

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