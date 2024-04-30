'Набей им морду': у Лукашенко бомбануло из-за участия беларусов в Олимпиаде-2024

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не стал выступать против бойкота спортсменами страны Олимпиады-2024 в Париже. Диктатор отметил, что атлеты должны сами определяться, нужно ли им участвовать в соревнованиях в так называемом нейтральном статусе.

Об этом Лукашенко заявил в комментарии пропагандистскому изданию "Беларусь сегодня". Глава страны-соагрессорки в войне России против Украины при этом выступил с традиционными призывами к спортсменами о том, чтобы "набить морду" соперникам и доказать свою силу.

"Это дело спортсменов. Конечно, хотелось бы, чтобы было как положено: герб, гимн, флаг и прочее. Жизнь спортсмена очень короткая. Я не настаиваю ни на одном из вариантов. Но если ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе – "набей им морду", покажи, что ты настоящий белорус. Мы не должны сдаваться", – сказал Лукашенко.

Напомним, что беларусы, как и россияне, выступят на Олимпийских играх 2024 года в Париже без флага и гимна и только в индивидуальных турнирах.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах пригрозил российским спортсменам дисквалификацией на Играх-2024 за нарушение правил допуска.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки