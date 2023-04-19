На войне с российскими оккупантами погиб вице-чемпион мира К1

Известный украинский кикбоксер Руслан Писковый погиб, защищая нашу страну от российских оккупантов, говорится в Instagram Муай-Тай Украины и мира. 6-кратному чемпиону Украины по К1 и вице-чемпиону мира по K1 было 21 год. Обстоятельства трагедии не сообщаются.

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Писковый выступал в весовой категории до 71 кг. В свое время был чемпионом Украины по кикбоксингу К1 среди профессионалов, а также финалистом чемпионата Европы K1.

Для справки: Чемпионат K-1 — международная спортивная организация, занимающаяся подготовкой и проведением боев смешанного стиля по унифицированным правилам, близким к кикбоксингу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 апреля в Ивано-Франковске попрощались с четырехкратным чемпионом мира по кикбоксингу и экс-депутатом городского совета 32-летним Виталием Мериновым, который погиб, защищая Украину от российских оккупантов. Провести воина в последний путь пришли сотни местных жителей.

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