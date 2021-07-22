Крым отделили от территории Украины на официальном сайте Олимпиады в Токио. Фотофакт

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Другие виды спорта
2 минуты
779
Карта Украины на сайте Олимпиады без Крыма

На официальном сайте Олимпийских игр в Токио, церемония открытия которых состоится 23 июля, допущена грубая ошибка при отображении территориальных границ Украины. Крым отделен от материковой части нашей страны.

В правой стороне экрана находится всплывающее окно под названием Olympics Cheer Zone. Если изменить масштаб карты мира во вкладке Fan Map, то можно увидеть границу, которая ограждает Украину от полуострова.

Крым границей отделили от Украины
Крым отделили от Украины во всплывающем окне
Видео дня

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию церемонии открытия ОИ. Начало – в 14:00 по киевскому времени.

Календарь Олимпиады-2020.
Расписание Олимпиады-2020.

На Играх нашу страну представят 157 спортсменов, которые выступят в 25 видах спорта. Одной из главных потерь сборной Украины стала дисквалификация олимпийского чемпиона по гимнастике Олега Верняева. В его крови нашли допинг.

Презентация формы олимпийской сборной Украины.

Напомним, что ранее букмекеры назвали фаворита на "золото" среди наших соотечественников. Также стало известно, кто понесет флаг нашей страны на церемонии открытия Олимпиады-2020.

Богдан Никишин и Елена Костевич

Как сообщал OBOZREVATEL, одна из стран снялась с ОИ в Токио из-за коронавируса. Аналитическая компания Gracenote предсказала количество медалей, которые смогут завоевать украинские спортсмены на соревнованиях.

Оккупация КрымаОлимпиада-2020