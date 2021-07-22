Крым отделили от территории Украины на официальном сайте Олимпиады в Токио. Фотофакт

На официальном сайте Олимпийских игр в Токио, церемония открытия которых состоится 23 июля, допущена грубая ошибка при отображении территориальных границ Украины. Крым отделен от материковой части нашей страны.

В правой стороне экрана находится всплывающее окно под названием Olympics Cheer Zone. Если изменить масштаб карты мира во вкладке Fan Map, то можно увидеть границу, которая ограждает Украину от полуострова.

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OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию церемонии открытия ОИ. Начало – в 14:00 по киевскому времени.

На Играх нашу страну представят 157 спортсменов, которые выступят в 25 видах спорта. Одной из главных потерь сборной Украины стала дисквалификация олимпийского чемпиона по гимнастике Олега Верняева. В его крови нашли допинг.

Напомним, что ранее букмекеры назвали фаворита на "золото" среди наших соотечественников. Также стало известно, кто понесет флаг нашей страны на церемонии открытия Олимпиады-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, одна из стран снялась с ОИ в Токио из-за коронавируса. Аналитическая компания Gracenote предсказала количество медалей, которые смогут завоевать украинские спортсмены на соревнованиях.