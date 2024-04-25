'Мы себя на помойке нашли, что ли?' В российском фигурном катании обозвали бомжами 'нейтральных спортсменов'

Хореограф российских фигуристов Алексей Железняков назвал бомжами спортсменов из РФ, которые согласятся выступать на Играх 2024 года в Париже в "нейтральном статусе". Представитель страны-агрессора в патриотичном угаре призвал атлетов не принимать "подачки" от Международного олимпийского комитета (МОК).

Об этом Железянков заявил в интервью порталу Metaratings. Бывший сотрудник группы тренера Этери Тутберидзе высказался о якобы величии России и добавил, что участие спортсменов из РФ на международных соревнованиях без флага и гимна является настоящим унижением.

"Я не ношу розовые очки в этом отношении. Никакие подачки нам не нужны, мы себя на помойке нашли, что ли? Выступать без гимна и флага – это просто унижение. Если ты воспитывался в России и в тебя постоянно вкладывались родители и тренеры, а ты едешь выступать под нейтральным флагом... Я бы так не стал поступать. Ассоциация такая – спортивный бомж", – сказал Железняков.

Ранее атлетка Ульяна Баташова была уволена из национальной сборной России и лишена финансовой поддержки после того, как она получила так называемый нейтральный статус для участия в Олимпиаде-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер сравнила нейтральных атлетов на Олимпиаде-2024 с "командой бомжей". А президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал теннисистов из РФ на ОИ "сборной иноагентов".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!