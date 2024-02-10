Мудрик, Довбик и другие футболисты сборной Украины попали в список 'уклонистов', незаконно находящихся за границей

Министерство молодежи и спорта Украины опубликовал информацию о спортсменах, тренерах и спортивном персонале, которые просрочили разрешенные сроки пребывания за границей. За весь период действия в Украине военного положения, нарушили законодательство 317 человек.

В списке, опубликованном агентству "Интерфакс-Украина", среди так называемых уклонистов оказались и футболисты сборной Украины: Артем Довбык, Анатолий Трубин, Илья Забарный и Михаил Мудрик.

Присутствует также фамилия и экс-игрока кипрского АЕКа Артема Громов, который сейчас находится в статусе свободного агента.

Всего же за два года с начала полномасштабного вторжения России Минспорта направило в Государственную пограничную службу Украины 4760 писем о пересечении границы спортсменами, а также тренерским и другим спортивным персоналом для участия в международных соревнованиях.

Отметим, что 15 ноября прошлого года Минспорта Украины разместило список из 300 человек, которые не вернулись из-за границе. Там также присутствовали Мудрик, Довбик, Трубин и другие. Позже документ был удален с сайта министерства.

Напомним, что в Украине 24 февраля 2022 года было введено военное положение и военнообязанным мужчинам старше 18 лет запрещено покидать страну.

26 мая 2022 года Кабмин разрешил выезд за границу спортсменам и тренерам. Они могут находиться за границей непрерывно не более 30 дней, но не менее продолжительности спортивного мероприятия. Срок пребывания за границей может быть продлен, если спортсмены будут участвовать в другом мероприятии после окончания предыдущего.

Мудрик перешел в "Челси" в январе прошлого года за 100 млн евро. С того времени принял участие в 42 играх во всех турнирах, отметившись пятью результативными передачами и четырьмя голами.

Трубин подписал контракт с португальской "Бенфикой" 10 августа. Игрок "Шахтера" был продан за 10 млн евро + бонус в размере 1 млн евро. В составе "орлов" успел сыграть в 28 матчах, пропустив 92 гола.

Забарный выступает в "Борнмуте" с 31 января 2023-го. С того момента провел за английский клуб 26 матчей, сыграв в общей сложности 2256 минут, получив три желтых карточки и не отметившись результативными действиями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!