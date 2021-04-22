МОК назвал мелодию, которая заменит гимн России на Олимпийских играх

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил вступительный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения сборной России на Олимпийский играх в Токио и Пекине.

В ближайшее время МОК направит соответствующие письма во все международные спортивные федерации, говорится на сайте Олимпийский комитет России (ОКР).

В январе комиссия спортсменов ОКР предложила использовать песню "Катюша" вместо гимна на крупных международных стартах, но CAS отклонил этот запрос.

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально WADA запретила России участвовать во всех крупных международных соревнованиях. Срок этого бана составлял четыре года.

17 декабря Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию России и изменил санкции, введенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA), РФ лишилась права использовать название, гимн и официальную символику. Российские спортсмены до 16 декабря 2022 года могут выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира только в нейтральном статусе.