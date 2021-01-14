"Катюша" может заменить гимн России на Олимпиадах и чемпионатах мира

Знаменитая советская песня "Катюша" может заменить запрещенный на Олимпийских играх и чемпионатах мира гимн РФ.

Как сообщает издание ТАСС, такую инициативу Олимпийскому комитету России (ОКР) предложила комиссия спортсменов. Победительница ОИ по фехтованию на саблях Софья Великая объяснила такой выбор тем, что эта композиция известна не только в РФ, но и за ее пределами.

"Обсудили музыкальное сопровождение. У нас были разные варианты по поводу гимна, даже современные, но остановились на "Катюше". Это патриотическая песня, которая известна не только россиянам, но и международной общественности, ее любят дети. Так что мы предложили эту песню на рассмотрение исполкому Олимпийского комитета России", – заявила она.

Напомним, что "Катюша" – известная советская военная песня о девушке, которая ждет своего возлюбленного "бойца на дальнем пограничье". Также катюшей называют советское реактивное артиллерийское оружие, которое появилось во время Второй мировой войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря Россию на два года отстранили от крупнейших международных соревнований, включая Олимпиады и чемпионаты мира. Спортсмены из РФ не смогут выступать под национальным флагом, а на аренах не может звучать гимн страны.

Позже Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) опубликовал полный текст своего решения, в котором обвинил власти РФ в "сокрытии сокрытия" допинговой схемы России.