'Мир сошел с ума': 6-кратная чемпионка мира из РФ пожаловалась на 'волну негатива' после вторжения России в Украину

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова пожаловалась на то, что после начала полномасштабной войны РФ против Украины ей желали желали смерти в социальных сетях. Россиянка при этом со словами "мир со шел с ума" цинично умолчала о преступной агрессии своей страны.

Видео дня

Об этом Ефимова заявила в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Трехкратная призерка Олимпийских игр, которая жаловалась на "напряженность" из-за украинцев в США, которые она покинула после 24 февраля 2022 года, добавила, что традиционно для представителей РФ старалась не обращать внимание на войну.

"В каких‑то соцсетях можно заблокировать определенные слова. Я об этом узнала два года назад, когда мир сошел с ума и пошла большая волна негатива. Когда началась спецоперация (так в России позорно называют войну в Украине – ред), то всякие слова, вроде: "умри", "смерть", "убийство". Разный мат. Прям что‑то жесткое. Остальное меня не напрягает. Если кто‑то в комментариях напишет типа "урод", я этого даже не замечу. Но когда в мире начался жесткач, то в самом деле хотелось удалить все и закрыться. Это тоже повлияло, что я так ушла в себя. Как‑то слишком всего было много", – сказала Ефимова.

Ранее пятикратная чемпионка мира по синхронному плаванию Анастасия Архиповская заявила, что из-за украинцев избегала общения на русском языке во время работы тренером в Хорватии.

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный борец греко-римского стиля Александр Карелин обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в якобы несправедливых санкциях в отношении российских спортсменов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!