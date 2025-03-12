Международная федерация, которая устраивала подлости Украине, допустила Россию

Исполком Международной федерации фехтования (FIE) разрешил участие России в юниорских командных турнирах. Спортсмены, получившие статус нейтральных индивидуальных атлетов (AIN), смогут выступать под флагом FIE, начиная с чемпионата мира среди юниоров и кадетов в китайском Уси (7-15 апреля).

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В опубликованных решениях исполкома от 20 февраля 2025 года говорится, что список допущенных спортсменов и персонала был расширен. При этом участие возможно только для атлетов, получивших соответствующий статус от FIE.

Формат допуска российских и белорусских фехтовальщиков не изменился – они могут участвовать только в индивидуальных соревнованиях при соблюдении требований нейтрального статуса. Однако теперь FIE пошла на дополнительный шаг, разрешив формирование нейтральных команд для командных турниров среди юниоров.

Таким образом, на международной арене появится новый формат участия, при котором спортсмены, лишенные возможности представлять свои страны, смогут соревноваться в командах под эгидой FIE.

Ранее знаменитая украинская фехтовальщица Ольга Харлан, призналась, что FIЕ совершала подлости, пытаясь вернуть атлетов из России и Беларуси на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Ради этого руководство организации переносила квалификационные соревнования, ломая календарь и подставляя представителей Украины и других стран.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 марта 2023-го FIE стала первой, кто разрешил участвовать представителям РФ и РБ в международных турнирах. Это вызвало гневную реакцию в мире, и многие страны отказались участвовать или проводить соревнования под эгидой организации. Кроме того, на этапе Гран-при в Южной Корее FIE запретила символику Украины.

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