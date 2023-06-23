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Харлан рассказала, как международная федерация устраивает подлости, чтобы угодить России

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
4,6 т.
Ольга Харлан

Международная федерация фехтования (FIE) делает все, чтобы спортсмены из России и Беларуси смогли попасть на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Ради этого руководство организации переносит квалификационные соревнования, ломая календарь и подставляя представителей других стран.

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Об этом в интервью "Суспильне Спорт" рассказала знаменитая украинская фехтовальщица на саблях Ольга Харлан. Она подчеркнула, что российские и беларуские спортсмены не должны участвовать в международных турнирах, а к руководству FIE, которую до 2022 года возглавлял россиянин Алишер Усманов.

Харлан рассказала, как международная федерация устраивает подлости, чтобы угодить России
Харлан рассказала, как международная федерация устраивает подлости, чтобы угодить России

"Знаем, что предыдущий президент FIE не столь сильно отошел от дел. Мы не знаем всего, но видим такую динамику. В FIE сейчас делают все возможное, чтобы вернуть в соревнования россиян и беларусов, чтобы "не было дискриминации". При этом они разрушают подготовку к завершению этого сезона и к Играм в целом. Они берут квалификационные соревнования и переносят на другие даты и в другую страну, подставляют всех европейских стран-участниц, у которых есть план тренировок", – заявила Харлан.

алишер усманов
Харлан рассказала, как международная федерация устраивает подлости, чтобы угодить России

Ранее стало известно, что главных соперниц Ольги из России Софью Великую и Софию Позднякову не допустили к международным соревнованиям

Харлан рассказала, как международная федерация устраивает подлости, чтобы угодить России

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта FIE стала первой, кто разрешил участвовать представителям РФ и РБ в международных турнирах. Это вызвало гневную реакцию в мире, и многие страны отказались участвовать или проводить соревнования под эгидой организации. Кроме того, на этапе Гран-при в Южной Корее FIE запретила символику Украины.

В то же время стало известно о том, что российских фехтовальщиков не пустили на этап отбора на Олимпиаду-2024. Украинские фехтовальщики решили, что не будут участвовать в соревнованиях, на которых будут выступать представители стран-агрессоров.

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