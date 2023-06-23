Харлан рассказала, как международная федерация устраивает подлости, чтобы угодить России

Международная федерация фехтования (FIE) делает все, чтобы спортсмены из России и Беларуси смогли попасть на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Ради этого руководство организации переносит квалификационные соревнования, ломая календарь и подставляя представителей других стран.

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Об этом в интервью "Суспильне Спорт" рассказала знаменитая украинская фехтовальщица на саблях Ольга Харлан. Она подчеркнула, что российские и беларуские спортсмены не должны участвовать в международных турнирах, а к руководству FIE, которую до 2022 года возглавлял россиянин Алишер Усманов.

"Знаем, что предыдущий президент FIE не столь сильно отошел от дел. Мы не знаем всего, но видим такую динамику. В FIE сейчас делают все возможное, чтобы вернуть в соревнования россиян и беларусов, чтобы "не было дискриминации". При этом они разрушают подготовку к завершению этого сезона и к Играм в целом. Они берут квалификационные соревнования и переносят на другие даты и в другую страну, подставляют всех европейских стран-участниц, у которых есть план тренировок", – заявила Харлан.

Ранее стало известно, что главных соперниц Ольги из России Софью Великую и Софию Позднякову не допустили к международным соревнованиям.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта FIE стала первой, кто разрешил участвовать представителям РФ и РБ в международных турнирах. Это вызвало гневную реакцию в мире, и многие страны отказались участвовать или проводить соревнования под эгидой организации. Кроме того, на этапе Гран-при в Южной Корее FIE запретила символику Украины.

В то же время стало известно о том, что российских фехтовальщиков не пустили на этап отбора на Олимпиаду-2024. Украинские фехтовальщики решили, что не будут участвовать в соревнованиях, на которых будут выступать представители стран-агрессоров.

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