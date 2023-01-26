''Мерзкая ситуация. На уступки не пойдем'': чемпионка ОИ из РФ устроила истерику и назвала провокацией заявление МОК

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина возмутилась заявлению Международного олимпийского комитета (МОК) об условиях доступа спортсменов из РФ и Беларуси к Играм-2024. Депутат Госдумы назвала это решение организации попыткой расколоть российское общество.

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Об этом Роднина заявила в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Она подчеркнула, что страна-агрессор не пойдет на уступки, а ее спортсмены все так же продолжат поддерживать войну в Украине.

"Что я думаю? Так же, как и все. Это провокация, и мы на нее не пойдем. Понимаю, больно. Спортсмены переживают, потому что жизнь атлета коротка, но сейчас не тот случай, когда мы можем идти на какие‑то уступки. Потому что это будет раздор в обществе и среди спортсменов. Это попытка расколоть спортсменов, расколоть общество. Конечно, мерзкая ситуация. Спортсмены вообще ни в чем не виноваты. Плюс в Олимпийской хартии совершенно четко сказано, что неважно, какой паспорт имеет спортсмен", – сказала Z-патриотка.

Отметим, что ранее свое возмущение из-за позиции МОК выразила другая олимпийская чемпионка и депутатка Светлана Журова. Она также испугалась, что ради участия в ОИ россиян заставят "встать на колено перед украинской сборной".

Напомним, накануне МОК заявил о возможном допуске представителей России и Беларуси к Олимпиаде-2024. При этом они должны соответствовать нескольким критериям.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова послали в сети после его реакции на заявление МОК об условиях участия россиян на Играх в Париже. Кроме того, спортивные чиновники из страны-агрессора устроили истерику после сообщения МОК.

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