Депутат Госдумы Светлана Журова обвинила Международный олимпийский комитет (МОК) якобы в попытке расколоть российское общества из-за условий допуска спортсменов из РФ к ОИ-2024. Победительница Игр-2006 также предположила, что представителям страны-агрессора выдвинут невыполнимые требования, например, "встать на колено перед украинской сборной".

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Об этом Журова заявила в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Бывшая конькобежка отметила, что осуждение российскими спортсменами войны в Украине – это "отказ от президента страны и того, что происходит".

"В этом заявлении МОК есть два ключевых слова: "возможно" и "те, кто активно не поддерживал СВО". Это называется так, что, возможно, мы предложим вам то, что невозможно выполнить. Например, встать на колено перед украинской сборной, написать заявление об отказе от президента страны и того, что происходит. Я считаю, что они рассчитывают на сильную реакцию нашего общества. Ведь если его МОК допустил, значит есть информация, что он не поддерживает СВО (так в РФ позорно называют войну в Украине – ред.). В таком случае будет серьезный раскол в обществе", – заявила Журова.

Напомним, накануне МОК заявил о возможном допуске представителей России и Беларуси к Олимпиаде-2024. При этом они должны соответствовать нескольким критериям.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова послали в сети после его реакции на заявление МОК об условиях участия россиян на Игра в Париже. Кроме того, спортивные чиновники из страны-агрессора устроили истерику после сообщения МОК.

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