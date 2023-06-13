В боях в Донецкой области погиб боксер и мастер спорта из 'Полесских волков'

В боях с российскими оккупантами в Донецкой области погиб мастер спорта Украины по хортингу Дмитрий Войтюк. Трагедия произошла 3 июня во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Дачное. Для 30-летнего младшего лейтенанта 60-го батальона "Полесские волки" оно стало последним.

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Дмитрий родился в городе Сарны Ровенской области 3 января 1993 года. Закончил местный профессиональный аграрный лицей, получив профессию "электромонтер". А в 2013-м Войтюк поступил в Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины на специальность "Энергетика сельскохозяйственного производства".

Получая высшее образование, Войтюк успевал активно заниматься спортом. Дмитрий получил мастера спорта по украинскому национальному виду единоборств – хортингу. Также Войтюк увлекался боксом и тренировался под руководством чемпиона мира по версии WBA Юрия Нужненко.

"Спортивный зал для него был вторым домом. Дмитрий был воином по состоянию души", – отреагировала на гибель Дмитрия на своей странице в Facebook Украинской Федерации хортинга.

До полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Войтюк прошел службу в армии и в Национальной полиции Украины. После чего отправился на фронт. И в последнее время пребывал в одной из самых горячих точек Украины – в Донецкой области.

А 4 июня родным пришло печальное сообщение о гибели младшего лейтенанта 60-го батальона "Полесские волки" на Донбассе. С защитником простились 8 июня в Сарнах. У Дмитрия остались жена и маленький сын, а также мама и брат.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский боксер погиб в боях за Бахмут, сдерживая натиск российских оккупантов. Александр Онищенко принимал участие во Всеукраинских играх по боксу среди молодежи, становился победителем "Кубка Карпат", "Кубка Кужельного" и "Кубка Арсенова". Сумчанин входил в состав сборной Украины по боксу.

Также мы рассказывали, что в бою с российскими оккупантами погиб один из основателей хортинга на Киевщине.

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