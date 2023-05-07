В бою с российскими оккупантами погиб один из основателей хортинга на Киевщине

В бою за Украину погиб Олег Поповичук, который был одним из основателей развития хортинга в Киевской области. Воину, сражавшемуся против российских оккупантов, был 41 год.

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Олег Николаевич до 2016 года возглавлял Киевскую областную федерацию хортинга. Благодаря ему выросла немалая плеяда спортсменов.

"От всех членов Федерации выражаем искренние соболезнования семье и близким Олега! Он навсегда остается в наших сердцах и в памяти", – говорится в некрологе на странице организации в Facebook.

Для справки: хортинг – это современное украинское боевое искусство, созданное в нашей стране, с универсальным набором ударов и приемов, максимально приближенное к смешанным единоборствам ММА.

В сети осталась короткая видеозапись с турнира 2015 года, на котором Олег Поповичук работает главным судьей на поединке.

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