Украинский боксер погиб в боях за Бахмут, сдерживая натиск российских оккупантов

В результате ожесточенных боев с российскими оккупантами за крепость Бахмут героически погиб 30-летний украинский боксер Александр Онищенко. Трагедия произошла 15 мая в Донецкой области, которую мужественно обороняют воины ВСУ.

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Про смерть спортсмена сообщила Федерация бокса Украины.

Онищенко представлял федерацию бокса Сумской области и тренировался под руководством Дмитрия Дуброва. Был чемпионом Украины среди юношей и юниоров, получил звание мастера спорта страны по бокса.

Александр принимал участие во Всеукраинских играх по боксу среди молодежи, становился победителем "Кубка Карпат", "Кубка Кужельного", "Кубка Арсенова". Сумчанин входил в состав сборной команды Украины по боксу.

После полномасштабного вторжения России Онищенко взял в руки оружие и в последние месяцы вместе с побратимами держал оборону в Донецкой области.

16 мая под Бахмутом Александр вступил в последний бой с российскими оккупантами. А 24 мая боксера провели в последний путь и похоронили на Аллее Славы Барановского кладбища.

Ранее в боях за Украину пал еще один известный сумской боксер Максим Галиничев. Чемпион Европы погиб в боях под Кременной, "отдавая должок" россиянам. Призер юношеских Олимпийских Игр добровольно отправился защищать родную землю в мае 2022-го, а в марте 2023-го боевой путь Максима закончился в районе Червонопоповки Луганской области.

Боксер нес службу в 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде. Галиничев дважды был ранен, но после выздоровления все равно возвращался на фронт. Несмотря на молодой возраст, у 22-летнего боксера уже была своя семья и маленькая дочь Василиса, которой в феврале исполнилось три года.

Также OBOZREVATEL сообщал, что 23-летний чемпион Украины по легкой атлетике погиб под Бахмутом. Защитник служил снайпером батальона "Айдар".

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