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Магучих встречается с сыном своей тренерши. Как выглядит избранник красивейшей легкоатлетки Украины
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих 25 августа стартует на чемпионате мира по легкой атлетике. Переживать за красивейшую спортсменку Украины будет и ее парень - Назар Степанов.
Степанову 19 лет лет и он также профессиональный легкоатлет - выступает в беге на 110 метров с барьерами. 21-летняя Ярослава вместе со своим бойфрендом тренируется в группе Татьяны Степановой - мамы Назара.
Не так давно на чемпионате Европы U-20 Назар побил юниорский рекорд Украины, пробежав дистанцию за 13.69 секунды.
В прошлом году пара появилась на награждении лучших легкоатлетов континента.
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