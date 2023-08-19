Магучих встречается с сыном своей тренерши. Как выглядит избранник красивейшей легкоатлетки Украины

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих 25 августа стартует на чемпионате мира по легкой атлетике. Переживать за красивейшую спортсменку Украины будет и ее парень - Назар Степанов.

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Степанову 19 лет лет и он также профессиональный легкоатлет - выступает в беге на 110 метров с барьерами. 21-летняя Ярослава вместе со своим бойфрендом тренируется в группе Татьяны Степановой - мамы Назара.

Не так давно на чемпионате Европы U-20 Назар побил юниорский рекорд Украины, пробежав дистанцию за 13.69 секунды.

В прошлом году пара появилась на награждении лучших легкоатлетов континента.

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