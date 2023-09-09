Магучих выиграла 'золото' Бриллиантовой лиги. Видео

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала золотую медаль на этапе "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе. На стадионе им. короля Бодуена 21-летняя днепрянка стала единственной легкоатлеткой, которой покорилась высота 2.00 м.

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Украинка начала выступления с планки на уровне 191 см, взяв ее со второй попытки. Также со второго раза Ярослава преодолела 194 см рубеж.

Высоты 197 см и 200 см были взяты с первого раза. Магучих штурмовала и 204 см, но ей это сделать не удалось.

Еще одна представительница нашей страны Ирина Геращенко завершила выступления 4-й (191 см).

После этапа в Бельгии Магучих вышла на девятое место в истории по количеству прыжков в высоту с показателем более 2 метров, передает Суспильне. Всего на счету Ярославы 41 удачная попытка на 2 и больше метров.

Магучих остается единственной спортсменкой в топ-10, которая продолжает профессиональную карьеру. Россиянка Мария Ласицкене не допущена к международным турнирам. В списке также присутствует еще одна украинка Инга Бабакова. Лидирует представительница Болгарии Стефка Костадинова.

Топ-10 легкоатлеток по количеству прыжков в истории (2+ метра):

1. Стефка Костадинова (Болгария) – 195

2. Бланка Влашич (Хорватия) – 166

3. Мария Ласицкене (-) – 95

4. Кайса Бергквист (Швеция) – 70

5. Гайке Генкель (Германия) – 64

6. Анна Чичерова (Россия) – 62

7. Инга Бабакова (Украина) – 55

8. Елена Слесаренко (Россия) – 44

9. Ярослава Магучих (Украина) – 41

10. Ариан Фридрих (Германия) – 40

Следующий этап Бриллиантовой лиги пройдет 16-17 сентября в американском Юджине.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 августа Магучих завоевала золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике, который проходил в столице Венгрии. На стадионе в Будапеште Ярослава покорила высоту 201 см. Эта победа стала первой победой Украины на чемпионатах мира за последние 10 лет.

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