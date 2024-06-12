'Лучше всех стран!' Валуев в угаре заявил о превосходстве России над Западом и отказался ехать на ОИ-2024

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев с пафосом высказался об отказе поехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Так называемый депутат Государственной думы в патриотичном угаре назвал Россию "лучше всех западных стран", забыв добавить, что в столицу Франции его никто не приглашал.

Об этом Валуев заявил в комментарии порталу Sport24. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина с традиционным для представителей страны-агрессорки пренебрежением отозвался о европейцах, которых якобы превосходят россияне, а также отверг участие в Играх так называемых нейтральных спортсменов.

"Не поеду на Олимпиаду в Париже. Там нет наших спортсменов. За границей я тоже не был – мы, депутаты, невыездные давно. Ехать никуда не собираюсь, потому что считаю, что Россия лучше всех западных стран. Россия – Родина наша! У нас люди лучше", – сказал Валуев.

Так называемый президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев потребовал от российских спортсменов сжечь олимпийские лицензии, назвав атлетов из РФ на Играх-2024 предателями.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала нейтральных российских спортсменов "командой бомжей".

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